Vladimir Putin, "iniziato il conto alla rovescia sulla tv di Stato"

Sale l'attesa per il discorso che Putin farà domani all'assemblea federale russa: il canale di notizie statale Rossiya 24 ha lanciato addirittura un conto alla rovescia prima dell'inizio del discorso del presidente russo. Secondo quanto scritto oggi sul New York Times, alcuni analisti sostengono che il viaggio di Joe Biden in Ucraina abbia alzato la posta in gioco e che il presidente russo potrebbe apportare ulteriori modifiche al suo discorso per "renderlo ancora più duro".

Il presidente americano ha fatto una visita a sorpresa a Kiev oggi. E poco dopo il suo arrivo, sul suo profilo Twitter ha scritto: "Mentre si avvicina l'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Poi ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia. Oggi a Kiev, "annuncerò un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condividerò che più avanti questa settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o riempire di nuovo la macchina da guerra russa", ha affermato in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

A non aver preso bene la notizia del viaggio di Biden a Kiev è stato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Sergei Medvedev, che su Telegram ha scritto: "Joe Biden, avendo ricevuto garanzie di sicurezza, è finalmente andato a Kiev" dove "ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba".