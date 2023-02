Putin in video: "Rafforziamo l'armamento nucleare della Russia"

23 febbraio 2023 a





"Rafforziamo il nostro armamento nucleare". Alle parole, Vladimir Putin fa subito seguire i fatti. Prima i due rami del Parlamento russo approvano l'annunciata sospensione del trattato New Start sottoscritto con gli Stati Uniti per la reciproca riduzione dell'arsenale atomico. Quindi oggi, con un video pubblicato sul sito del Cremlino, lo Zar "festeggia" la Giornata del Difensore della Patria dichiarando che sarà data particolare enfasi al potenziamento dell'armamento nucleare del Paese. Un messaggio all'Ucraina, ma soprattutto a Joe Biden, alla Nato e all'Europa. Putin ha affermato che i sistemi missilistici russi di punta basati sui silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali orbitali pesanti a propellente liquido in grado di trasportare cariche nucleari, entreranno in servizio nel 2023. Anche le consegne dei missili ipersonici Zirkon a bordo delle navi inizieranno nel 2023.

"Le truppe riceveranno equipaggiamenti all'avanguardia e l'industria aumenterà rapidamente la produzione dell'intera gamma di armamenti", ha precisato il presidente russo nel discorso video. "Continueremo a fornire alle nostre truppe le attrezzature più avanzate", spiegando che si tratta di nuovi sistemi di attacco, mezzi di ricognizione e comunicazione, droni e sistemi di artiglieria. Putin ha sottolineato che la capacità difensiva del Paese sarà rafforzata sulla base dell'esperienza di combattimento acquisita. "La quota di armamenti moderni nelle forze nucleari strategiche navali raggiungerà il 100% con l'entrata in servizio del sottomarino Ssbn classe Imperatore Alessandro III Borei-A", ha affermato. "Con l'entrata in servizio in combattimento dell'incrociatore sottomarino nucleare classe Imperatore Alessandro III Borei-A, la quota di armi ed equipaggiamenti moderni nelle forze navali strategiche nucleari raggiungerà il 100%". Secondo il presidente, altri tre incrociatori di questo tipo si uniranno alla flotta nei prossimi anni. L'Ssbn Imperatore Alessandro III, il settimo sottomarino della classe Borei-A, è stato varato il 29 dicembre 2022. I sottomarini di questo tipo sono in grado di trasportare 16 Icbm Bulava. L'inizio delle prove in mare dell'Emperor Alexander III è previsto per giugno 2023.