Drone Bingo, l'arma di Putin che può portare alla guerra mondiale

Vladimir Putin potrebbe trovare nella Cina un prezioso alleato per recuperare concretamente forza sul campo di battaglia in Ucraina. Stando a quanto riporta Der Spiegel, l’esercito russo è in trattativa con i cinesi di Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology per la produzione di massa di droni kamikaze. Si tratterebbe di un aiuto militare consistente, dato che - secondo il quotidiano tedesco - i cinesi sarebbero pronti a produrre e testare 100 prototipi di droni ZT-180.

La consegna all’esercito russo sarebbe prevista per aprile 2023 e spaventa l’Occidente perché si tratta di droni potenzialmente in grado di trasportare una testata da 35 a 50 chilogrammi. Oltre a fornire i prototipi, la società cinese sarebbe disposta a fornire i componenti e le conoscenze per consentire alla Russia di produrre autonomamente circa 100 droni al mese. Sempre secondo Der Spiegel, la Cina avrebbe più di un piano per supportare militarmente la guerra di Putin: si parla di un possibile info di componenti per i jet SU-27 e altri modelli.

Inoltre emerge che il governo di Berlino sarebbe in possesso di informazioni che lasciano credere che la Cina stia consegnando droni disponibili in commercio ai clienti russi, che li starebbero impiegando per scopi di ricognizione. Secondo le informazioni raccolte, i droni vengono consegnati alle forze russe da società di import-export controllate dalla Cina attraverso gli Emirati Arabi Uniti.