Re Carlo, uno choc: chi rifiuta l'invito per la sua incoronazione

La cerimonia di incoronazione di Carlo III sembra avere qualche intoppo: pare, infatti, che nessuna star voglia cantare durante l'evento. Lui e Camilla saranno incoronati il 6 maggio, mentre il giorno dopo, il 7 maggio, è previsto un concerto al castello di Windsor al quale parteciperanno la royal family e i rappresentanti di Stato invitati alla cerimonia. Il sovrano, però, starebbe avendo qualche difficoltà a trovare dei cantanti.

A rifutare l'invito di re Carlo sarebbero stati in primis i cantanti britannici Adele ed Ed Sheeran. Quest'ultimo, che si era esibito al Giubilo di Platino della regina Elisabetta l'anno scorso, ha motivato la risposta negativa con gli impegni professionali. Il giorno prima dell’incoronazione, infatti, si esibirà in Texas, quindi non riuscirà a raggiungere Londra in tempo. Non è chiaro, invece, il motivo alla base del rifiuto di Adele.

A dire di no a Carlo, poi, sarebbero stati anche Harry Styles e le Spice Girls. Secondo quanto riferito dal Sun, il primo ha una fitta agenda di appuntamenti. E nulla si sarebbe potuto fare nemmeno per avere il gruppo femminile: svanito così il sogno di vedere le spice riunite per Carlo III. Un secco rifiuto sarebbe arrivato pure da Elton John, impegnato a quanto pare in tour e impegni professionali. In molti, comunque, avrebbero apprezzato il suo no a Carlo soprattutto per via della profonda amicizia che legava l'artista a Lady Diana. Ad accettare l’invito pare siano stati invece i Take That, ma senza Robbie Williams, poi Kylie Minogue e Lionel Richie.