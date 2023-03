Putin, strage di soldati: l'ucraino fa fuori cinque tank in un solo istante

02 marzo 2023 a

È diventato virale in men che non si dica il video di un soldato ucraino che è stato capace di eliminare la bellezza di cinque carri armati russi in un solo giorno e senza alcun tipo di aiuto. Stando a quanto riportato dal ministero della Difesa ucraino, l’impresa del soldato è avvenuta durante un attacco russo alla 79esima brigata d’assalto aerea dell’Ucraina vicino a Maryinka, città situata nella regione orientale di Donetsk.

Il merito dell’impresa del soldato è da ascrivere ai missili Javelin anticarro che sono stati forniti dagli Stati Uniti: una prova evidente del fatto che gli aiuti militari da parte dell’Occidente stanno facendo tutta la differenza del mondo nel consentire agli ucraini di reggere la forza d’urto dei russi. Nel video si vedono i missili che colpiscono i carri armati nemici, facendoli esplodere e prendere fuoco. Finora gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina circa 8.500 missili Javelin.

E non è finita qui, dato che nella conversazione avuta a Kiev Joe Biden e Volodymyr Zelensky hanno discusso dei prossimi aiuti: le principali priorità dell’Ucraina sono i sistemi di difesa aerea, quelli contro i missili da crociera e i droni iraniani, l’artiglieria e i sistemi corazzati. I jet F-16 non sono tra le prime richieste, ma soltanto per una questione di temo: ci vorrebbe almeno un anno e mezzo per rendere le forze ucraine operative sui jet, tra invio e addestramento.