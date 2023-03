Acosta, disperso nella giungle per un mese: "Cosa ho mangiato per sopravvivere"

04 marzo 2023 a

Lo scorso 25 febbraio, le squadre di soccorso boliviane hanno ritrovato Jhonatan Acosta. E la sua è una storia pazzesca, sconvolgente. L'uomo, boliviano, si era perso nella giungla ormai da quasi un mese.

Acosta, 30 anni, è un coltivatore di cacao. Si era perso nella fittissima giungla boliviana a gennaio: si trovava a Baures-Beni, dove era andato a caccia con un gruppo di amici. Senza però tornare.

Poi, il clamoroso lieto fine, quando nessuno pensava potesse essere ancora vivo. E Jhonatan Acosta era forse il più sorpreso di tutti. Le sue prime parole, infatti, sono state: "Non pensavo che mi stessero ancora cercando...". Ovviamente, l'uomo era molto provato: nel corso dei lunghi giorni da disperso nella giungla ha perso la bellezza di 17 chilogrammi. E per sopravvivere, ha spiegato, "mi sono nutrito di vermi e insetti". Un'impresa, una capacità di resistenza rara, per una storia a lieto fine che sta facendo il giro del mondo.