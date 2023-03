Kate Middleton colonnello: tuta militare e... mai vista così

09 marzo 2023 a

Kate Middleton colonello: la principessa del Galles ha tolto gli abiti reali e ha indossato la divisa mimetica, trasformandosi in un vero e proprio soldato nel giorno della festa della donna. La moglie del principe William è stata nominata colonnello onorario delle Guardie irlandesi a dicembre 2022. E ieri ha partecipato a un’esercitazione militare, occupandosi principalmente di supporto tecnico alle vittime del campo di battaglia per l’assistenza ai soldati feriti nella pianura di Salisbury innevata, nel Wiltshire.

La Middleton, quindi, si è fatta vedere con tuta militare e berretto di lana. Questa era la sua prima visita, e anche la sua prima esercitazione, da quando è stata nominata colonnello onorario. Quando uno dei soldati è rimasto ferito a una gamba, la principessa lo ha soccorso insieme a un caporale. In particolare, ha applicato un laccio emostatico e con gli altri soldati gli ha prestato le prime cure.

Al termine della visita, la principessa del Galles ha assistito a una dimostrazione delle armi usate dalla Guardia irlandese. Il corpo militare ha apprezzato il gesto della Middleton in un giorno così importante come l'8 marzo: "È particolarmente appropriato durante la Giornata internazionale della donna che alcune delle nostre soldatesse abbiano incontrato un modello femminile così stimolante. È un vero onore per tutte le guardie incontrare il loro colonnello reale sul campo qui nella pianura di Salisbury e mostrare alcune delle nostre capacità operative".