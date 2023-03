Cina, cosa trovano nel cranio di una bimba: orrore senza precedenti

11 marzo 2023 a

a

a

Scoperta choc nel cervello di una bambina: alcuni medici in Cina hanno rimosso un feto che non si era sviluppato in gravidanza dalla testa di una bimba di un anno. La piccola aveva dei ritardi nei movimenti ma nessun problema in tutti gli altri aspetti dello sviluppo. Nessuno riusciva a spiegarsi il perché, fino all'inquietante scoperta: la bambina custodiva il piccolissimo feto di un gemello identico all'interno del suo cranio. Feto che non si era sviluppato durante la gravidanza. Un caso rarissimo.

Alzheimer, il test dei soldi è una sentenza: come scoprire la demenza

E' successo nell'ospedale Tiantan di Pechino, dove poi il feto intracranico è stato rimosso chirurgicamente dalla testa della piccola. Il fatto è stato raccontato nei dettagli sulla rivista scientifica americana Neurology: i medici hanno spiegato che la bambina non era in grado di sedersi, ma non soffriva di sintomi quali nausea, vomito, irritabilità. A catturare la loro attenzione è stata soprattutto la circonferenza della sua testa, più larga del normale.

Ecco perché scordiamo nomi e cose. Cosa succede nel nostro cervello

Alla fine tac e risonanza magnetica hanno svelato un cervello in stato di compressione e la presenza di una massa a forma di feto. Questa massa - come spiega l'Ansa - "ha evidenziato la presenza di una colonna vertebrale, del femore, di una tibia e delle braccia. Il feto interventricolare aveva spina bifida". Fortunatamente il tutto è stato rimosso con un intervento delicatissimo.