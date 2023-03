Gemini, in crociera per tre anni: quanto costa (e cosa è "concesso" ai passeggeri)

Matteo Legnani 18 marzo 2023 a

Mollo tutto e... parto per una crociera di tre anni. Sì, tre anni. O trentasei mesi. O 1.095 giorni. Oppure, anche, il tempo che ci vorrebbe per due viaggi di andata e ritorno con destinazione Marte a bordo di una nave spaziale. In effetti, il nome della nave scelta per questa odissea di 130mila miglia attraverso il globo, la MV Gemini, richiama l’epopea dello spazio, visto che le navicelle Gemini della Nasa furono le progenitrici delle missioni Apollo che sbarcarono sulla luna. Nei suoi tre anni a zonzo per oceani e mari, la Gemini toccherà 375 porti, visitando 135 Paesi in tutti e sette i continenti, Antartide compresa. La partenza è prevista per il prossimo 1 novembre e le prenotazioni sono state aperte pochi giorni fa sul sito della “Life at Sea Cruises”, società di navigazione con sede in Florida che è una spin-off della turca Miray Cruises.

I prezzi variano a seconda della cabina prescelta tra le 400 (per 1.074 posti) a bordo della Gemini: si va dai 29.999 dollari l’anno a persona per quelle più piccole e senza oblò ai 109.999 dollari delle suite con balcone che si trovano sul ponte più alto della nave. Una coppia che si accontenti (ma è dura, per tre anni, stare in un alloggio senza vista) della cabina “base” spenderà 179.994 dollari in tre anni, tutto incluso. E cioè cibo e bevande anche alcoliche ai pasti, drink (non alcolici) nel corso di tutta la giornata, uso della palestra, del centro benessere, del cinema e di ogni altro intrattenimento a bordo, incluso il wi-fi. Lezioni di ginnastica, ballo e musica. Per chi volesse, o dovesse lavorare, nel business centre ci sono un centro conferenze, una quindicina di uffici e una biblioteca. Tutto compreso nel biglietto. Come anche, facendo gli scongiuri, le cure presso l’ospedale di bordo.

VERSAMENTO

Il titolare della cabina dovrà prenotare per tutti e tre gli anni, con una somma anticipata da versare al momento della prenotazione pari a 45mila dollari. Potrà poi decidere di sbarcare e reimbarcarsi a suo piacimento e far salire a bordo qualcun altro. Per esempio, due coppie potrebbero prenotare una cabina dividendosi il costo dei tre anni per poi alternarsi a bordo in momenti diversi del viaggio. In occasione degli scali più lunghi, della durata di 3-4 giorni, familiari e amici potranno fare visita ai crocieristi a bordo della nave per il tempo della sua permanenza in porto. «Non c’è nessun’altra crociera che offra questo tipo di flessibilità agli ospiti» dice il direttore generale di “Life at Sea Cruises”, Mikael Patterson. Il porto di partenza sarà Istanbul. Da lì la MV Gemini procederà attraverso il Mediterraneo verso i Caraibi, zigzagando tra isole da sogno prima di toccare la penisola dello Yucatan in Messico e poi puntare la prua verso il Sud America e l’Antartide. Da lì risalirà la costa occidentale del continente americano fino ad Acapulco, puntando quindi verso le Hawaii, l’Asia orientale e sud orientale, la Nuova Zelanda, l’Australia, l’India e lo Sri Lanka, le Maldive, le Seychelles, Zanzibar, Mauritius e il Madagascar.

Passato il Capo di Buona speranza risalirà l’Africa puntando verso il Mare del Nord, prima di fare ritorno verso il Mediterraneo e Istanbul. Gli highlight includono il Natale in Brasile e il Capodanno in Argentina, lo scalo all’isola di Sant’Elena (nota per essere stata la prigione di Napoleone), le visite alle piramidi di Giza, al Taj Mahal in India, a Machu Picchu in Perù e alla Grande Muraglia in Cina. In tutto, la Gemini si fermerà in 103 isole tropicali e in 208 dei 375 porti si fermerà per più di una notte, per consentire agli ospiti una visita più lunga e accurata del luogo di approdo e dei dintorni. Trascorrere tre anni della propria vita su una nave può sembrare una follia. Di certo, al temine della crociera, i partecipanti dovranno mettere in conto un certo “mal di terra”, inteso non solo in senso strettamente fisico.

ORMEGGI

Tuttavia, seppur non con una formula all-inclusive come questa, al mondo c’è già chi ha deciso di “mollare gli ormeggi” e mettere distanza tra sé e la terra ferma. Una coppia americana di 53 anni, Richard e Angelyn Burk vive ininterrottamente su navi da crociera dal maggio 2021, affermando che, con un budget giornaliero trai 100 e i 135 dollari al giorno, sia più conveniente che pagare il mutuo di una casa. E poi c’è Mario Salcedo, 65 anni, che in 20 anni ha messo insieme la bellezza di 850 crociere: su una delle navi della “Royal Caribbean”, la “Navigator of the Seas”, ha addirittura un ufficio tutto suo da cui manda avanti una piccola attività finanziaria. I comandanti lo chiamano Super Mario.