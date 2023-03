Vladimir Putin, il mercato dei bambini: "Cosa accade sui voli militari"

19 marzo 2023 a

Su Vladimir Putin pende un'accusa pesantissima: contro di lui è stato emesso un mandato di arresto internazionale dalla Corte penale internazionale dell’Aia per crimini di guerra. Allo zar, in particolare, è stata contestata la deportazione dei minori ucraini fin dall'inizio della guerra. Il suo, come ricostruito dai giudici, sarebbe stato un vero e proprio progetto criminale, con tanto di trasferimento di bimbi e ragazzi, viaggi a bordo degli aerei militari, rastrellamenti in scuole e orfanotrofi, falsificazione dei documenti.

Il piano sarebbe partito a maggio dell'anno scorso, quando Putin ha firmato il decreto che snellisce le procedure per riconoscere la cittadinanza russa ai minori ucraini strappati alle loro famiglie. Gli investigatori coordinati dal procuratore Khan, come riportato dal Corriere della Sera, hanno ricostruito decine e decine di voli effettuati dai militari russi per trasferire bimbi e ragazzi dai territori occupati del Donbass e farli arrivare in Russia.

Il piano di Mosca, comunque, sarebbe ancora in atto, almeno stando alle testimonianze dei genitori e ai racconti di chi è riuscito a tornare in Ucraina. Una donna ascoltata nel corso delle indagini ha raccontato di essere andata a prendere il figlio a scuola e di non averlo più trovato: "Ho sbagliato, non avrei dovuto mandarlo. Ho scoperto che cosa era successo quando l’ho riconosciuto in un video della propaganda russa. Era disperato, non smetteva di piangere". Secondo il rapporto dell’Onu, sarebbero almeno seimila i minori deportati, mentre le autorità di Kiev denunciano la sparizione di oltre 16 mila bambini.