Enrico Mentana, "la sfida di Putin al mondo": una foto cambia il quadro

"Per essere chiari: la 'visita' di Putin a Mariupol è una sfida al mondo": ne è convinto Enrico Mentana, che ha commentato così la recente uscita dello zar. Dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale, il presidente russo sembra sfidare l'Occidente. Lo ha fatto per ben due volte negli ultimi giorni, prima con la visita in Crimea, dove ha celebrato il nono anniversario dell'annessione alla Russia; e poi con la visita a Mariupol, città ucraina devastata dall'aggressione russa.

Riferendosi proprio a Mariupol, il direttore del Tg La7 sul suo profilo Instagram ha scritto: "Nessun paese libero, nessun individuo libero può considerare quella città come parte della Federazione russa. Mariupol è in Ucraina, e la geografia - in ogni parte del mondo - non può essere cambiata da un invasore". Netto il pensiero di Mentana, che sul tema della guerra si è sempre espresso molto chiaramente a favore del paese invaso, l'Ucraina.

Lo zar ha deciso di fare visita a Mariupol in piena notte tra sabato e domenica. "Putin è andato di notte a Mariupol perché non vuole vedere gli orrori della sua devastazione", ha tuonato l'Ucraina, ricordando lo scempio compiuto dall'esercito del Cremlino nella città martire.