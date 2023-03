Putin, la donna lo contesta: "Tutto falso". Che fine ha fatto?

20 marzo 2023 a

Durante la visita di Vladimir Putin a Mariupol non è andato tutto liscio. Nel video ufficiale del viaggio del presidente russo si notano delle urla di una donna del posto, che poi sono state tagliate in un secondo momento. Mentre Putin conversava con alcuni residenti locali, una donna ha preso il coraggio in mano e si è fatta sentire chiaramente: “È tutto falso, è tutto uno spettacolo”.

Ad oggi nessuno sa che fine abbia fatto questa persona, di certo c’è che gli agenti del Fso si sono subito girati per vedere chi fosse la contestatrice. Se un episodio del genere fosse accaduto a Mosca, la donna sarebbe stata come minimo arrestata all’istante. Stando a quanto riporta Ukrainska Pravda, il video incriminato è stato pubblicato anche sul sito del Cremlino, che ha poi rimediato all’errore eliminando la parte in cui si sentiva la donna urlare contro Putin.

A proposito del viaggio a Mariupol, dagli Stati Uniti è intervenuto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby: “Putin era lontano dalle prime linee dei combattimenti. È stata una comoda scusa per lui per andare prima della visita di Xi Jinping per dimostrare che è ancora il comandante in capo, che è ancora al comando e che i suoi militari hanno ancora in mano i territori occupati all'interno dell’Ucraina. Non c'è dubbio che possa vedere di persona quanto male stiano effettivamente facendo i suoi militari, lì dove si stanno effettivamente svolgendo i combattimenti".