Putin, spunta il suo sosia? "Cosa dovete guardare"

Vladimir Putin ha dei sosia? La strana teoria impazza ancora sui social media russi. Ad accrescere il dibattito, un filmato che mostra presunti specialisti mettere a confronto foto e video del capo del Cremlino. "Chi governa la Russia? chi ha visitato Mariupol?", si domandano passando ai raggi x il viaggio dello zar in Ucraina. A non tornare agli "esperti", alcuni dettagli del suo viso. Questi variano tra quello che viene definito l’originale e i suoi sosia: "Una sporgenza sul lobo dell'orecchio di Putin cambia costantemente. Così come un piccolo neo sulla faccia. Uno dei Putin ha rughe dritte sul viso, l'altro le ha piccole e interrotte".

Per loro si tratta di un fatto "impossibile anche se si è sottoposto a iniezioni di botox. Evidentemente il sosia più scarso è stato inviato a Mariupol. Si sono dimenticati di mettergli la mascella e potrebbe essere che porti la dentiera. Quindi, quanti Putin abbiamo?". Una tesi già sostenuta dal canale Telegram "Generall Svr" per cui "le informazioni secondo cui Vladimir Putin ha visitato la Crimea e Mariupol non sono vere".

"In Crimea - recita il post - il sosia del presidente ha fatto una breve visita, giusto il tempo di un video. Senza il presidente nelle immediate vicinanze, al sosia è vietato intrattenere conversazioni significative e tenere lunghe riunioni, temendo imbarazzi o errori. Lo stesso vale per la presenza a Mariupol". Generall Svr si dice convinto che il sosia abbia dunque parlato poco e non sia rimasto a lungo da nessuna parte: "Le corse 'spontanee' al volante, senza bloccare le strade, senza un corteo di guardie nella città occupata in prima linea non sono realistiche". E la discussione si accende.