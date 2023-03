Ucraina, arrivano 4 Mig: la guerra sta per sfuggire di mano

23 marzo 2023 a

Sale la tensione sul fronte ucraino. Alla Russia l'invio a Kiev dei primi 4 caccia MiG-29 da parte della Slovacchia non va giù. "È un altro passo che indica che sulla questione ucraina, i paesi della Nato e dell'Ue continuano a intensificare il conflitto, cercano di trascinarlo con tutte le loro forze e conducono operazioni militari fino all'ultimo ucraino", commenta il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. Per il Cremlino si tratta di "un passo è ovviamente distruttivo" e che "contraddice le numerose dichiarazioni dei leader dell'Ue secondo cui è necessario cercare vie d'uscita con mezzi pacifici".

Ma a Volodymyr Zelensky neppure i MiG bastano. Il presidente ucraino chiede ai leader europei più sanzioni rivolte a Mosca, ma anche più armi e "aerei moderni". Questi da indirizzare al suo Paese. Eventuali ritardi - conclude - avrebbero "un impatto immediato" sul campo di battaglia. Intanto, stando al governo, gli Stati Uniti si sarebbero offerti di vendere alla Slovacchia attrezzature militari per un valore di un miliardo di dollari a un prezzo ridotto. Lo scopo? Compensare il trasferimento dei MiG-29.

L'offerta americana comprende 12 nuovi elicotteri Bell AH-1Z Viper, con accessori e addestramento per piloti e tecnici, oltre a più di 500 missili AGM-114 Hellfire. Anche la Finlandia non rimane a guardare. Oggi il suo ministro della Difesa, Antti Kaikkonen, ha annunciato l'invio di tre blindati Leopard 2 per lo sminamento in Ucraina, oltre ai tre promessi a febbraio. I blindati, dotati di mitragliatrici al posto del solito cannone, sono progettati per neutralizzare mine e ordigni esplosivi.