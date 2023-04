Russia, Nicolai Lilin: le atomiche di Putin in Bielorussia? Il vero piano

Nicolai Lilin 02 aprile 2023 a

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Bielorussia ospiterà le armi nucleari tattiche russe (TNW). Secondo Putin, la costruzione di un deposito per le TNW dovrebbe essere completata in Bielorussia entro il primo luglio 2023. Il presidente russo ha fatto riferimento al fatto che gli Stati Uniti dispiegano le loro armi nucleari anche nei Paesi europei. Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, ha risposto mettendo in guardia i leader russi e bielorussi sulle conseguenze di una simile decisione. Ha affermato che il trasferimento di armi nucleari alla Bielorussia sarà seguito da nuove sanzioni. Ha aggiunto che le «élite» bielorusse hanno ancora la possibilità di impedirlo.

L’Ucraina, da parte sua, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Kiev si aspetta passi decisivi da parte dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza - Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Il ministero degli Esteri cinese ha reagito ai piani del Cremlino e si è espresso contro il dispiegamento di armi nucleari russe sul territorio della Bielorussia. Mao Ning, portavoce della diplomazia di Pechino, lunedì ha espresso «grande preoccupazione» per i rischi di proliferazione delle armi nucleari.

URANIO IMPOVERITO

Putin ha dichiarato che la decisione di schierare armi nucleari in Bielorussia è stata presa dopo che la Gran Bretagna ha dichiarato di voler fornire all'Ucraina proiettili all’uranio impoverito. In precedenza, i rappresentanti dell'ambasciata russa nel Regno Unito avevano dichiarato che «la radioattività, l’alta tossicità e la cancerogenicità di tali armi, se utilizzate, provocherebbero un aumento dei tumori e un colossale danno ambientale al territorio ucraino». Viktor Kevlyuk, esperto del Centro per le strategie di difesa, colonnello della riserva dell’AFU, ritiene questa affermazione priva di fondamento: «Se i funzionari russi e Putin avessero studiato fisica e chimica a scuola, ne avrebbero almeno un po’ il senso. I proiettili perforanti sub-calibro contengono un nucleo che perfora la corazza». Più forte è il materiale, più spesso è il nucleo, più spessa è la corazza che può penetrare. Man mano che si addentra nella corazza, la punta assume la forma di un fungo e perde la sua capacità di perforazione. Questo non è uno svantaggio dei nuclei realizzati in una lega di titanio e uranio impoverito che è chiamata Staballoy.

I proiettili di cui parliamo sono entrati in servizio nella Nato all'inizio degli anni Ottanta. Il vantaggio di questo tipo di proiettile è che penetra ovunque. Un nucleo con la suddetta tipologia di uranio, non emette nulla e non influisce in alcun modo sul lavoro dell’equipaggio. Inoltre, tali munizioni sono state utilizzate nel 1999 durante la guerra della Nato contro il regime di Milosevic in Jugoslavia. All’epoca non si trovò alcuna prova che le munizioni all’uranio impoverito fossero dannose. Il rapporto Onu sull’uranio impoverito afferma che il rischio radiologico per la popolazione e l’ambiente rappresentato dalla contaminazione localizzata del territorio con piccole particelle della sostanza dopo l’uso di tali munizioni è insignificante. «Tuttavia, nei casi in cui si trovino frammenti o intere munizioni contenenti uranio impoverito, esiste un rischio potenziale di esposizione alle radiazioni per le persone che sono a diretto contatto con tali frammenti o munizioni», si legge nel documento. Secondo il rapporto, il problema potrebbe essere risolto raccogliendo e smaltendo tali frammenti.

PAESI CANAGLIA

Secondo il presidente russo, Vladimir Putin, starebbe stato Alexander Lukashenko stesso, a chiedere di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lukashenko ha infatti più volte dichiarato pubblicamente che la Bielorussia potrebbe avere bisogno di armi nucleari. Il 17 febbraio 2022 ha dichiarato che la Bielorussia non ha bisogno di armi nucleari in assenza di minacce dirette da parte di “Paesi canaglia”, ma che se tali minacce esistono, il Paese è pronto a dispiegarle sul proprio territorio. Ha anche minacciato di schierare armi “supernucleari” in Bielorussia.

Un anno dopo ha dichiarato che la Bielorussia non ha bisogno di armi nucleari strategiche (SNW), ma che le TNW potrebbero essere utili. Ha inoltre sottolineato che la Bielorussia non ha intenzione di colpire gli Stati Uniti e i Paesi europei. Non ci sono praticamente differenze regolamentari tra le armi nucleari strategiche e le armi nucleari tattiche in termini di caratteristiche tattiche e tecniche, la differenza sta tutta nel loro scopo. Mentre le armi nucleari tattiche servono a raggiungere obiettivi intermedi direttamente sul campo di battaglia, le armi nucleari strategiche possono essere utilizzate in modo più globale: ad esempio, per colpire oggetti situati a distanze molto maggiori. In termini di potenza, le differenze sono irrilevanti: le armi nucleari tattiche possono anche avere una potenza teorica di decine di chilotoni.

Secondo la Reuters, la Russia ha la più grande capacità nucleare al mondo: 5.977 testate nucleari, di cui duemila tattiche. Si tratta di un numero dieci volte superiore a quello degli Stati Uniti. Delle quasi seimila testate nucleari russe (strategiche e tattiche), circa 1.500 sono classificate come obsolete, 2.889 sono in riserva e 1.588 sono operative, 812 delle quali sono dislocate su portaerei terrestri. A titolo di confronto, gli Stati Uniti hanno 1.644 testate pronte per l’uso, la Cina 350, la Francia 290 e la Gran Bretagna 225.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la Bielorussia ha potenziato le proprie capacità nucleari. Il 19 maggio 2022, Lukashenko ha annunciato che il suo Paese ha acquistato dalla Russia sistemi missilistici terra-aria S-400 Triumf e sistemi missilistici operativi-tattici Iskander, senza però specificare la modifica dell'Iskander. Mentre l’Iskander-E può, a determinate condizioni, essere fornito alla Bielorussia in conformità con il regime internazionale di controllo sulla tecnologia missilistica, poiché la sua gittata non supera i 300 chilometri, l’Iskander-M non potrebbe.

In seguito, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di fornire alla Bielorussia l’Iskander-M che, oltre ad avere una gittata di 500 chilometri, è anche in grado di trasportare testate nucleari. Gli Iskander e gli S-400 sono stati messi in servizio in Bielorussia il 19 dicembre 2022. Sempre nell'agosto 2022, Alexander Lukashenko ha annunciato che il Su-24 sarebbe stato riequipaggiato per trasportare armi nucleari. Putin ha specificato nella sua recente intervista che un totale di 10 aerei dell’aeronautica bielorussa sono stati riequipaggiati.

FA TUTTO IL CREMLINO

Alexander Azarov, rappresentante di Bypol, un’associazione delle forze di sicurezza bielorusse che si oppone al regime di Lukashenko, sottolinea che non c'è mai stato un ordine di mettere in servizio il sistema missilistico Iskander-M fornito dalla Russia: «Da questo concludiamo che l’Iskander appartiene ancora all’esercito russo e, di conseguenza, dovrebbe avere manutenzione e guardie russe». Se Putin deciderà di impiegare le TNW, non le consegnerà a Lukashenko, ma al suo Iskander, che si trova sul territorio della Bielorussia. Se deciderà di sparare, non lo chiederà certo a Lukashenko.

Secondo Azarov, Lukashenko vuole proteggersi in questo modo da un potenziale contrattacco ucraino: «La Russia potrebbe nuovamente lanciare un’offensiva dal territorio della Bielorussia. Gli ucraini hanno detto che se ciò dovesse accadere, nessuno farà il cerimonioso con la Bielorussia: la raffineria di petrolio di Mozyr e, ad esempio, la 38ª Brigata separata di Brest sarebbero immediatamente attaccate. Per eliminare la minaccia, Lukashenko può iniziare a minacciare con armi nucleari, in modo che gli ucraini pensino se colpire o meno la Bielorussia, ma vale la pena notare che Lukashenko stesso non ha armi nucleari, solo Putin le ha», ha detto Alexander Azarov, rappresentante dell’associazione bielorussa di opposizione delle forze di sicurezza. L’analista bielorusso Artem Shreibman ritiene che lo spiegamento di armi nucleari in Bielorussia sia vantaggioso per Lukashenko solo dal punto di vista economico: «Lukashenko è perfettamente in grado di capitalizzare i vari tipi di servizi che fornisce alla Russia. Dimostra la sua lealtà e la traduce in denaro. Non vedo altri vantaggi per Lukashenko. È un passo piuttosto impopolare agli occhi dei bielorussi.

Nella primavera-estate del 2022, secondo i sondaggi di opinione, l’80% dei bielorussi non era favorevole al dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia. Pertanto, dal punto di vista della politica interna, questo è un problema per Lukashenko. Finora è riuscito a presentarsi a molti bielorussi come un garante della pace e della sicurezza. Ora ci saranno dei problemi», ha detto l’analista. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, ha dichiarato che l’agenzia non vede alcun segno che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari in Ucraina e che Washington non ritiene necessario mettere le proprie forze nucleari in stato di massima allerta. Una dichiarazione simile è stata rilasciata dal Pentagono e dal Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In un’intervista a Meduza, Maxim Starchak, esperto di nucleare russo e ricercatore presso il Centro per la politica internazionale e di difesa della Queens University in Canada, ha suggerito che Putin ha deciso di inasprire le tensioni tra Russia e Occidente. Secondo Starchak, il Cremlino vuole quindi portare gli Stati Uniti al tavolo dei negoziati. Ricorda che Putin ha cercato di fare la stessa cosa anche con lo START-3: per far sì che la Russia tornasse a negoziare sul trattato START, i funzionari russi hanno chiesto agli Stati Uniti di rivedere la loro politica sull’Ucraina. Secondo Starczak, Putin sta cercando, attraverso il dispiegamento di TNW in Bielorussia, di «convincere gli Stati Uniti ad accettare le conquiste russe in Ucraina». Secondo l’esperto, questo ricatto non porterà alla Russia il successo sperato.