San Pietroburgo, Darya Trepova arrestata per l'attentato: chi è la 26enne

Si chiama Darya Trepova, la giovane fermata dagli agenti russi. Dietro l'attentato di domenica 2 aprile in un caffè di San Pietroburgo, dove ha perso la vita il blogger Vladlen Tatarsky, ci sarebbe proprio lei. Per questo, dopo essere stata presa è attualmente sotto interrogatorio per capire "quali siano state le sue motivazioni". Stando ai file nel database dei ricercati la Trepova sarebbe nata a San Pietroburgo nel 1997. Nella giornata di ieri la Trepova si sarebbe presentata al caffè. Testimoni hanno affermato che la sospettata ha scritto e si è scambiata osservazioni con Maksim Fomin, vero nome del blogger nazionalista russo, durante la discussione.

Qui la ragazza avrebbe dichiarato di aver fatto un busto del blogger ma le guardie le hanno chiesto di lasciarlo sulla porta, sospettando che potesse essere una bomba. Poi hanno scherzato e riso, lei è andata alla porta, ha afferrato il busto e lo ha presentato a Fomin-Tatarsky. Un video mostrerebbe Fomin-Tatarsky che scherza sul busto e lo mette sul tavolo poco prima dell'esplosione. Nessuno ha rivendicato pubblicamente la responsabilità, ma i blogger militari e i commentatori "patriottici" hanno immediatamente incolpato l'Ucraina per l'attacco collegando all'assassinio dello scorso agosto della commentatrice televisiva nazionalista Darya Dugina, uccisa quando un ordigno esplosivo telecomandato piazzato nella sua auto è esploso mentre lei stava guidando alla periferia di Mosca.

Eppure per gli analisti dell'American Institute for the Study of War "l'uccisione di Fomin in un bar legato a Wagner potrebbe rivelare "ulteriori fratture nel Cremlino e nella sua cerchia ristretta". L'assassinio - sottolinea l'Isw - potrebbe essere la prova che la tolleranza di Vladimir Putin per i blogger militari si sta "generalmente indebolendo", ma potrebbe anche essere il risultato della "vicinanza di Fomin e Prigozhin".