Mip-C, la malattia legata al Covid: "8 morti su 60 casi", ecco come colpisce

"Mip-C": si chiama così la nuova malattia connessa al Covid. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori americani e inglesi, il cui studio è stato pubblicato su eBIOMedicine, del gruppo Lancet. Questa condizione potrebbe manifestarsi anche in chi presenta sintomi lievi o nessun sintomo del Sars-CoV-2. Si tratta della "autoimmunità Mda5 e polmonite interstiziale contemporanea con Covid", ribattezzata come Mip-C, una sindrome che può essere fatale. Basti pensare che al momento sono stati registrati ben otto decessi su 60 casi.

Secondo i ricercatori, la Mip-C si sarebbe diffusa anche fuori dal Regno Unito (Paese in cui è stato condotto lo studio). Al momento, però, non sono disponibili ulteriori dati. L'infettivologo Matteo Bassetti, in ogni caso, all'Adnkronos ha assicurato: "Non dobbiamo preoccuparci per questa Mip-C, è una malattia autoimmune che può essere indotta da Sars-CoV-2, è la prima volta che ne sento parlare in 4 anni di Covid. Sono lavori interessati portati avanti durante la pandemia, ma io non ho mai visto un caso da quando faccio questo mestiere. Sicuramente il Sars-CoV-2 può aver esacerbato alcune malattie, può aver 'acceso' alcune patologie autoimmuni a livello polmonare già conosciute, ma non credo che questo sia un grande problema".

I sintomi di questa sindrome sono infiammazione muscolare, eruzioni cutanee e il vasospasmo della mano, noto come fenomeno di Raynaud. Il più grave invece è l'infiammazione profonda dei polmoni, potenzialmente letale. La scoperta della Mip-C "ribadisce la multiformità di questo virus e dei suoi effetti che possono colpire diversi organi", ha spiegato all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano.