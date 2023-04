Ucraina, la Casa Bianca si espone: "Bakhmut non è ancora caduta"

03 aprile 2023 a

“La battaglia per Bakhmut non è ancora finita”. La Casa Bianca ha deciso di esporsi sul caso del giorno, smentendo che la città sia caduta in mano ai russi. A smentire la notizia è stato John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana: “Posso certamente confermare che gli ucraini sono ancora nel pieno di una battaglia feroce e che non sono stati cacciati”.

Quindi la presa di Bakhmut sarebbe una fake news diffusa dal gruppo Wagner, come sostenuto fin dal principio da Kiev. “Sono informazioni false - ha scritto su Telegram Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky - rispondete con calma alle informazioni false di coloro che immaginano ‘vittorie’ che non esistono nella realtà”. A smentire la affermazioni russe sulla cattura della città è intervenuto anche Alexander Syrsky, comandante delle forze di terra ucraine: “Lavoro costantemente con le unità che svolgono i compiti nei punti più caldi della prima linea”.

“Ho incontrato soldati e comandanti - ha aggiunto - che hanno distrutto il mito sull'invincibilità dei mercenari di Wagner e dei paracadutisti russi. Il nemico si sta indebolendo e sta cercando di nascondere i suoi fallimenti con nuovi e nuovi falsi sulla cattura di Bakhmut. Ma la verità è che il lavoro di successo delle forze armate ucraine confuta tutti gli sforzi dei propagandisti russi”, ha concluso Syrsky.