Lotteria, vince 257 milioni e finisce in disgrazia: choc, come è morto

Colin Weir ha vinto alla lotteria. E cosa ha fatto? Forse come tutti immaginiamo, ha esaudito tutti i suoi desideri ma ha speso così tanto - circa 50 milioni in otto anni (ergo 131mila dollari a settimana) - che alla fine, quando è morto, nel 2019, era praticamente sul lastrico. Come riporta il sito Leggo, aveva speso quasi tutto quello che aveva, 257,6 milioni, secondo alcuni documenti che sono stati resi noti solo poco tempo fa.

Baciato dalla fortuna, Weir, che era un ex cameraman sposato con un'infermiera, ha acquistato subito una quota della sua squadra del cuore, il Partick Thistle Football Club di Glasgow. Poi ha deciso di comprarsi una serie di macchine di lusso, nell'ordine: una Bentley Arnage vintage, un Suv Jaguar F-Pace e una Mercedes-Benz Classe E Estate, secondo quanto rivela The Independent. Quindi ha optato per una casa da 6 milioni e ne ha spesi altrettanti per farla come disiderava.

E non finisce qui. Perché Weir aveva la passione dei cavalli così ha acquistato dei purosangue da corsa tra cui una cavalla irlandese chiamata If You Say Run. Insomma, per tanti anni ha vissuto come voleva senza badare a spese. Salvo poi finire in disgrazia. Ha pure divorziato dalla moglie dopo 40 anni di matrimonio e le ha dovuto dare gran parte delle sue fortune. Nel 2019, poi, si è ammalato di sepsi ed è morto a 72 anni.