Russia, "bombe guidate": la mossa che può travolgere l'Ucraina

17 aprile 2023 a

a

a

Il Kyiv Independent ha pubblicato un report su una mossa particolare della Russia che si sta rivelando una seria minaccia per l’Ucraina. Ancora incapace di ottenere la supremazia aerea, il Cremlino ha trovato comunque il modo di fare male dal cielo, introducendo le bombe modificate. Si tratta di normali bombe all’interno delle quali viene inserito un semplice sistema di guida satellitare: ciò fa sì che possano essere sganciate da distanza di sicurezza, infliggendo attacchi precisi nelle aree più calde del conflitto.

"L'opzione ideale". Lo schiaffo a Putin: Mister Wagner, la rivolta del fedelissimo

Quest’arma “fatta in casa” è molto più economica, massiccia ed efficace dei missili da crociera e balistici, le cui scorte sono in gran parte esaurite. Inoltre viene utilizzata per sostituire almeno in parte la mancanza di supporto aereo per le truppe di terra. Secondo il Kyiv Independent, l’utilizzo delle bombe guidate ha già avuto un effetto percettibile lungo la linea del fronte. L’aeronautica militare ucraina ha definito questa situazione pericolosa, dato che al momento Kiev ha pochi o nessuno strumento per contrastare le bombe guidate.

"L'opzione ideale". Lo schiaffo a Putin: Mister Wagner, la rivolta del fedelissimo

Da qui nasce la richiesta di aerei da combattimento occidentali che operano con moderni missili a lungo raggio: in questo modo potrebbero spingere le portaerei russe più lontane dalle linee del fronte e ridurre la portata effettiva delle bombe guidate. Quest’ultime vengono implementate con un sistema di guida satellitare che costa circa 24mila dollari: la convenienza economica fa il paio con l’abbondanza di questo tipo di bombe, che se lanciate da altitudine elevate e ad alta velocità possono avere una portata di oltre 50 chilometri.