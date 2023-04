Giordania, turista italiano precipita da un sentiero e muore

22 aprile 2023 a

Un turista italiano è morto venerdì 21 aprile in Giordania. Il ragazzo sarebbe caduto da un'altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico di Petra. A riferirlo i media locali e diverse fonti qualificate che confermano l'incidente. Il turista - di 30 anni, originario di Torino, che si trovava da solo in viaggio nel Paese - è stato raggiunto dai soccorsi e portato nell'ospedale Queen Rania al Abdullah di Amman dove ne è stato riscontrato il decesso a causa delle ferite riportate. Un fonte medica citata dall'emittente "Roya", ha fatto sapere che il turista presentava fratture e ferite in diverse parti del corpo.

La polizia ha aperto un'indagine ed è stata disposta l'autopsia. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman. Una notizia sconvolgente che segue la morte di Alessandro Parini, giovane avvocato romano vittima di un attentato terroristico a Tel Aviv. Il giovane è stato travolta da un'auto mentre si trovava sul lungomare. L'attentatore si è lanciato ad alta velocità sulla folla che passeggiava lungo l'area del lungomare e ha sparato ai passanti.

La sua auto si è ribaltata, probabilmente a causa dei tentativi fatti per neutralizzarlo. Fin dall'inizio la polizia israeliana non ha avuto dubbi: "Parini è stato ucciso dall’impatto con l’auto. Atto premeditato: l'attentatore ha accelerato davanti ai turisti".