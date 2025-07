Pedro Sanchez, le indiscrezioni: rimpasto per evitare la crisi?

Rimpasto sì o rimpasto no? Sarebbe questo il dilemma su cui si sta arrovellando Pedro Sanchez . Una soluzione che il primo ministro spagnolo starebbe valutando per cercare di sopravvivere alle accuse di corruzione, dopo l'arresto del suo fedelissimo Santos Cerdan e alle richieste di dimissioni arrivate dal Partito popolare. D'altronde questo - lo descrivono varie fonti su El Pais - è "il periodo più difficile per Sanchez nei sette anni di governo particolarmente complessi". Ecco allora che pur di tenersi la poltrona, il leader del Psoe punta a rafforzare il codice etico del partito e i controlli interni. Insomma, le mosse sul suo tavolo sono varie e verranno ufficializzate in occasione del comitato federale di sabato e del congresso del partito di mercoledì prossimo, 9 luglio.

Non solo, si prevedono modifiche anche nel sistema di controllo, cercando soluzioni simili a quelle utilizzate dalle grandi aziende. Basterà a far cambiare idea a quei partiti che hanno fatto arrivare i primi "no" al loro appoggio in Parlamento? Il Pp ha annunciato che avrebbe contattato i vari gruppi parlamentari, a eccezione dei baschi di EH Bildu, per capire se il Psoe godesse ancora del loro sostegno. Motivo, questo, in più per Sanchez per accelerare su un eventuale rimpasto di governo.