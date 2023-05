Russia, tempesta di fuoco sull'Ucraina: "L'attacco più potente del 2023"

04 maggio 2023 a

La scorsa notte Kiev ha subito l'attacco russo più intenso del 2023", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Sergiy Popko. Lo Stato maggiore, nel report della mattina pubblicato su Facebook, ha reso noto che l'esercito russo ha lanciato nelle ultime 24 ore contro l'Ucraina 68 attacchi aerei, 67 attacchi con lanciarazzi multipli, due missili: ci sono civili feriti, edifici residenziali e infrastrutture distrutti e danneggiati.

Prese di mira le regioni settentrionali, centrali e meridionali dell'Ucraina, Secondo l'esercito ucraino, la probabilità di nuovi attacchi rimane alta. Intanto l'Ucraina fa sapere di aver reagito con l'abbattimento di diversi droni di Mosca. Le forze ucraine hanno abbattuto 18 dei 24 droni lanciati da russi nella notte. "Gli invasori hanno lanciato fino a 24 droni d’attacco Shahed-136/131", hanno comunicato le autorità, "l’aeronautica militare ucraina, in collaborazione con altre unità di difesa aerea, ne ha abbattuti 18". Dal canto suo, l’amministrazione comunale di Kiev ha affermato che tutti i missili e i droni che hanno preso di mira la capitale ucraina per la terza volta in quattro giorni sono stati distrutti. La Russia bombarda regolarmente l’ Ucraina dall’ottobre dello scorso anno, colpendo una varietà di obiettivi. Le ultime esplosioni sono state segnalate meno di 24 ore dopo che Kiev ha dichiarato che 23 persone sono morte in un attacco russo alla città di Kherson. Insomma, dopo l'attacco a Putin, ora si scatena la tempesta di fuoco.