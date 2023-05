Meghan Markle "potrebbe farlo": uno tsunami sull'incoronazione di Re Carlo?

04 maggio 2023 a

Ormai alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III mancano pochissime ore. Cerimonia tribolata, ovviamente per il principe Harry: ci sarà oppure no? La sua presenza, annunciata, non sarebbe infatti poi così certa: secondo i bookmakers, infatti, è possibile un forfait all'ultimo secondo. La quota è data a 9: paga bene ma la circostanza viene ritenuta tutt'altro che impossibile.

Ma, ancor più clamoroso, secondo qualcuno alla fine potrebbe esserci anche Meghan Markle, la moglie di Harry, il motivo della rottura con la famiglia reale inglese. Lei da par suo ha già comunicato che resterà a Los Angeles per prendersi cura dei due figli, ma secondo i bookies, alla fine, potrebbe anche palesarsi nel Regno Unito: la possibilità viene quotata a 15 volte la scommessa.

In ogni caso, il fatto che prima o poi i duchi di Sussex tornino a vivere nel Regno Unito viene ritenuta molto improbabile: viene infatti data a 26. Questo anche perché negli States avrebbero all'orizzonte nuovi e ricchissimi accordi di sponsorizzazione con alcuni dei più grandi marchi a livello mondiale. Infine, per quel che riguarda le quote delle sccommesse, su Harry si punta forte sulla possibilità che, nei giorni a Londra, si possa spendere in qualche gesto in aperta polemica con la Corona: per intendersi, una visita del principe Harry a un circo nei minuti dell'incoronazione viene data a 31 volte la scommessa.