Questa Meghan Markle? Addio: foto-choc, ecco il suo volto oggi

Meghan Markle irriconoscibile. In vista dell'incoronazione di Re Carlo, la moglie del principe Harry si è mostrata in un video. A realizzarlo un amico della duchessa di Sussex, nonché il fotografo che ha spesso ritratto i due coniugi e la loro famiglia. Qui la Markle appare in primo piano, lucida e tiratissima, con tanto di capelli lisci e scalati sul davanti. Un dettaglio non passato inosservato agli esperti, che vedono nei "ritocchini" di Meghan una vera e propria strategia.

Quale? Attirare l'attenzione su di sé e oscurare Carlo III in uno dei momenti per lui più importanti. Una tesi sostenuta anche dall’esperta Sarah Vine che mostra come Meghan stia lavorando a un piccolo restyling: ritoccata, rimpolpata, avvolta dal cachemire e ricoperta di brillanti. "Sexy, forte, indipendente, sicura di sé: è venuta per uccidere", sostiene la giornalista.

E ancora: "Meghan è molte cose, ma non è stupida. Conosce il potere di un’immagine e la portata dei social media. Può fare tanto danno ai suoceri dal suo dondolo in giardino a Montecito quanto da un posto nell’Abbazia di Westminster. Forse di più". Insomma, la Markle sarebbe una donna ambiziosa e pronta a tutto per rovinare la festa alla famiglia reale.