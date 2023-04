Meghan Markle, lettera a re Carlo: "Ecco chi fece commenti razzisti"

23 aprile 2023 a

I rapporti tra Meghan Markle e re Carlo sembrano ormai insanabili. Lo dimostra anche il fatto che la duchessa di Sussex, a differenza del marito Harry, ha deciso di non partecipare alla cerimonia di incoronazione del suocero, in programma il prossimo 6 maggio. Dietro la sua scelta, però, ci sarebbe un motivo ben preciso. Subito dopo l'intervista bomba con Oprah Winfrey, pare che il sovrano abbia scritto a Meghan per esprimere la sua amarezza sulla distanza con il figlio Harry e la sua famiglia.

La duchessa, allora, avrebbe risposto alla lettera rivelando al suocero chi tra i reali sarebbe stato colpevole di episodi di razzismo nei suoi confronti e nei confronti del piccolo Archie. Carlo, però, non avrebbe preso alcun provvedimento contro la persona indicata dalla Markle. Di qui la decisione dell'ex attrice di non partecipare alla cerimonia del 6 maggio.

Pare che Meghan abbia segnalato a Carlo i vari casi di "pregiudizi inconsci" di cui era vittima. E il suo desiderio era che certi atteggiamenti a corte venissero puniti. Ma il primogenito di Elisabetta, a quanto pare, avrebbe deciso di non fece nulla. Una fonte avrebbe raccontato al Telegraph che Meghan sia rimasta insoddisfatta della risposta del suocero.