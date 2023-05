Re Carlo, Harry spaesato e imbarazzato: il video fa il giro del mondo

06 maggio 2023 a

Il principe Harry ha varcato l’ingresso dell'Abbazia di Westminster - dove si è svolta la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III - per ultimo fra i membri di casa Windsor e aveva un'aria spaesata. Il duca di Sussex ha abbozzato un mezzo sorriso quasi imbarazzato e ha salutato alcuni dei presenti. Poi si è seduto in terza fila, assieme al principe Andrea e alle sue figlie, Eugenia e Beatrice di York. Non più "working royals", Harry per sua volontà, Andrea per lo scandalo Epstein, entrambi non hanno alcun ruolo nella cerimonia d’incoronazione in corso del padre e fratello Carlo III.

Arrivato da solo, senza la moglie Meghan Markle e senza i due figli rimasti in California - oggi il suo primogenito Archie compie quattro anni - il duca di Sussex indossa abiti civili con le sue medaglie militari conquistate durante le sue missioni in Afghanistan. Al suo primo contatto con la famiglia reale dopo l’uscita a gennaio del libro di memorie Spare, in cui attacca i familiari, Harry è ulteriormente retrocesso. Al funerale della Regina Elisabetta, infatti, il secondogenito di Re Carlo era in seconda fila. Ora è in terza fila, lontano dal fratello maggiore ed erede William, in prima fila con la moglie Kate Middleton.