Russia, "nave cargo e armi in segreto a Putin": gli Usa accusano il Sudafrica

Gli Stati Uniti accusano il Sudafrica di aver fornito armi alla Russia, caricandole su una nave che è soggetta a sanzioni. Stando a quanto denunciato da Reuben Brigety, ambasciatore americano a Pretoria, le autorità locali avrebbero fatto arrivare armi a Mosca utilizzando una nave cargo “segretamente attraccata” per tre giorni presso una base navale di Città del Capo. Ciò sarebbe avvenuto lo scorso dicembre, con gli Usa che adesso sono sicuri di quanto affermano.

L’ambasciatore ha aggiunto che la questione è “estremamente seria” perché il Sudafrica sarebbe venuto meno alla posizione neutrale che ha adottato in relazione alla guerra scatenata in Ucraina dalla Russia. “La nave - ha spiegato Brigety durante una conferenza stampa a Pretoria - è rimasta attraccata presso la base navale di Simon's Town dal 6 all'8 dicembre del 2022 ed è stata utilizzata per trasportare armi alla Russia”. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha risposto facendo sapere che è in corso un’indagine: “Siamo tutti a conoscenza delle notizie circolate e l'intera questione è in fase di esame. Lasciamo che l'indagine porti i suoi risultati. La questione è in fase di esame e col tempo saremo in grado di parlarne”.

Ulteriori dettagli sulla vicenda sono stati svelati da fonti citate dal Financial Times: la nave è di proprietà di Transmorflot, una società sottoposta a sanzioni dagli Stati Uniti lo scorso anno, e avrebbe spento il suo transponder mentre faceva scalo a Città del Capo dopo un viaggio lungo la costa occidentale dell'Africa. Dopo che la nave ha lasciato il porto, il ministero della Difesa sudafricano non ha fornito dettagli su ciò che la nave trasportasse.