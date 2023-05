Prigozhin sfida Putin e Shoigu: "Esercito regolare russo in fuga da Bakhmut"

12 maggio 2023 a

Il capo dei mercenari del gruppo Wagner, dopo il video in cui mostrava al presidente Putin come muoiono i soldati russi - lasciati allo sbando e senza munizioni - che combattono in Ucraina, lancia un'altra pesantissima accusa: l'esercito regolare russo è "in fuga", sta scappando da Bakhmut. In un audio pubblicato sul suo canale Telegram, Yevgeny Prigozhin ha criticato le parole del rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, che aveva in precedenza dichiarato durante un aggiornamento dal fronte che le unità delle forze armate russe si erano "raggruppate" vicino a Bakhmut, occupando una linea più vantaggiosa.

Non solo. Il leader e fondatore del gruppo ha anche scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e lo ha invitato a visitare Bakhmut. È quanto risulta da una lettera di Prigozhin pubblicata sempre sul canale Telegram del suo ufficio stampa. "Attualmente, le unità del gruppo Wagner controllano oltre il 95 per cento della località di Bakhmut e continuano l’offensiva per la sua completa liberazione. Sui fianchi del gruppo Wagner, dove si trovano le unità delle Forze armate russe, il nemico ha lanciato una serie di contrattacchi di successo", si legge nella lettera.

"Data la difficile situazione operativa, così come i suoi anni di esperienza nelle operazioni di combattimento, le chiedo di arrivare sul territorio di Bakhmut, sotto il controllo delle unità paramilitari della Federazione Russa, e valutare in modo indipendente la situazione attuale", ha proseguito Prigozhin.