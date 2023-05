Volodymyr Zelensky, "chi è l'uomo alle sue spalle": ora tutto torna

13 maggio 2023 a

In una giornata importante come quella odierna, caratterizzata dalla visita a Roma e dai colloqui con Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Papa Francesco, non poteva mancare Maksym Donets al seguito di Volodymyr Zelensky. Si tratta della guardia del corpo del presidente ucraino: dal 2019 il suo lavoro è gestire la sicurezza, ma da quando è scoppiata la guerra è diventato popolare. Addirittura in patria molte donne ucraine lo hanno trasformato in un sex symbol.

Eppure il suo lavoro consiste nel rimanere nell’ombra e assicurarsi che tutto vada bene durante i viaggi importanti: abbiamo visto Donets accompagnare Zelensky a Roma, ma prima ancora agli incontri con Boris Johnson, Mario Draghi e Joe Biden. Pur non avendo alcun account social, il capo della sicurezza presidenziale è diventato una celebrità, a conferma del fatto che viviamo in tempi molto strani. Addirittura migliaia di cittadini ucraini hanno aperto profili sulle varie piattaforme per raccontare l’ascesa di Donets e come ha contribuito alla popolarità di Zelensky.

Le immagini e i video in cui compare mentre guarda le spalle del presidente ucraino sono molto popolari in rete, in particolare su TikTok. Di lui si sa che è nato a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, e che si è laureato presso il Kryvyi Rih Economic Institute della Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. Nulla è noto sulla sua vita personale.