Harry e Meghan rischiano la morte? “A noi…”: come li umilia Re Carlo

Il presunto incidente “potenzialmente catastrofico” in cui sarebbero rimasti coinvolti il principe Harry e Meghan Markle è stato fortemente ridimensionato nelle ultime ore. Tra testimoni e ricostruzioni varie, sembra assodato che l’ufficio stampa dei duchi di Sussex abbia esagerato nel descrivere uno scenario simile a quello che è costato la vita a Lady Diana. Persino il loro autista ha fatto sapere di non aver percepito un reale pericolo dai paparazzi che li stavano seguendo.

Da Buckingham Palace non è giunta alcuna reazione pubblica all’incidente, con la famiglia reale che continua a evitare qualsiasi tipo di commento su Harry e Meghan. Tuttavia la stampa britannica cita vari esperti delle dinamiche reali, secondo i quali Re Carlo avrebbe reagito alla vicenda con un “non ci interessa”. Evidentemente anche il sovrano è convinto che il presunto incidente sia stato gonfiato: di certo non è stato “catastrofico” come hanno provato a venderlo, tanto è vero che nessuno se n’era accorto prima che lo facessero sapere Harry e Meghan.

“Hanno amplificato una disavventura, vivono in un loro mondo di fantasia”, è stato il commento di Antonio Caprarica, uno dei massimi esperti italiani sulla famiglia reale. “Non esistono gli inseguimenti ad alta velocità a New York”, ha dichiarato invece l’attrice Whoopi Goldberg, che non crede alla versione di Harry e Meghan, che è stata smentita anche dalla polizia della Grande Mela.