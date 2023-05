Kate Middleton, lite furibonda con William: cosa è successo

22 maggio 2023 a

a

a

A Palazzo non regnerebbe sempre l'armonia tra William e Kate. Stando ad una fonte reale vicina a Kensington Palace, la Middleton tratterebbe il marito “come se fosse il quarto figlio“. Il motivo? I frequenti scatti d’ira a cui il principe del Galles sarebbe incline. Secondo quanto riportato dall’Express, la fonte avrebbe rivelato questa notizia in una conversazione con l’autore reale Tom Quinn.

"Niente inchino". Kate Middleton e Camilla, la situazione è già precipitata: indiscreto a Corte

Kate sembrerebbe assumere di frequente un comportamento materno con il marito. Proprio per questo le numerose litigate della coppia riuscirebbero sempre a risolversi per il meglio. I due, secondo l’Express, preferirebbero lanciarsi cuscini piuttosto che oggetti pesanti. Secondo l’autore reale, il successo del loro matrimonio sarebbe merito dell’eredità della Regina Elisabetta. La defunta sovrana aveva sempre sostenuto il mantra “mai lamentarsi, mai spiegare”, evidentemente adottato anche dalla coppia.

"L'amante di William". A pochi metri da Kate... Roba clamorosa in chiesa | Guarda

William, inoltre, sembrerebbe bravo a mantenere un silenzio dignitoso per non alimentare polemiche. Kate, invece, avrebbe imparato a non lamentarsi. I contrasti tra i due, insomma, verrebbero sempre risolti in privato. E questo grazie soprattutto alla strategia della Middleton: trattare William come un quarto figlio. Una tattica che si sarebbe rivelata determinante per il benessere della coppia. Si tratta comunque solo di voci e non c'è nulla di ufficiale o di svelato ai diretti interessati.