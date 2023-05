Harry e Meghan, "imminente": una indiscrezione choc

26 maggio 2023 a

Sempre più insistenti le voci su una crisi tra Harry e Meghan: negli Usa non si parlerebbe d'altro se non di un presunto divorzio dietro l'angolo. Poco meno di un mese fa, in realtà, i due sono apparsi sereni e felici insieme in pubblico: in particolare erano stati inquadrati dalla "Kiss cam" dello stadio durante una partita di Nba, facendo divertire tutti i presenti.

I rumor sulla loro relazione, però, parlano sempre di più di rottura imminente. Ne sarebbero certi sia i tabloid inglesi sia quelli statunitensi. Mentre i fan della coppia continuano a sperare si tratti solo di voci. Uno di loro avrebbe addirittura lanciato un appello dall'Indipendent. Riportando la propria esperienza matrimoniale identica a quella di Harry e Meghan, ha detto di vedere negli occhi dei duchi di Sussex proprio quello che lui stesso prova per sua moglie, cioè amore.

"Harry e Meghan sembrano aver ritrovato la solidarietà che avevano tra novelli sposi - ha raccontato il giovane Samuel all'Indipendent -. Da sempre tifo per loro e, adesso, sembra che qui in molti abbiano aperto gli occhi su come stavano le cose veramente. Sono dovuti scappare negli Stati Uniti, ma il nostro team di fan spera che possano tornare qui nel Regno Unito e insieme".