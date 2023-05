Harry e Meghan, esplode la bufera: "Incidente inventato", spunta un video

L'inseguimento a New York che avrebbe coinvolto Harry e Meghan ha suscitato non poche polemiche. Il duca e la duchessa del Sussex infatti hanno parlato di una "tragedia sfiorata e di un inseguimento quasi catastrofico". Ma a quanto pare nelle ultime ore i dettagli su quanto accaduto stanno ribaltando del tutto la vicenda. La polizia di New York ha smentito in modo chiaro l'inseguimento di "due ore" raccontato da Harry e Meghan e dal loro portavoce.

A quanto pare la polizia sostiene che ci sia stato un "rocambolesco rientro a casa della coppia" ma senza feriti o eventi "catastrofici". E sul web è spuntato un video in cui Harry dall'abitacolo della sua auto riprende ciò che accade fuori. E così sui social è scoppiata una vera e propria tempesta sulla coppia con accuse forti: "Si sono inventati tutto", sostengono in tanti. Ma c'è anche chi va oltre e punta il dito in modo diretto su Harry e Meghan: "Questa è l'ennesima trovata pubblicitaria di questa coppia".

"Inseguimento catastrofico", incidente per Harry e Meghan: la "maledizione" di Diana

Una vera e propria bufera che in questi minuti sta travolgendo Harry e Meghan sui social. Ma il loro portavoce conferma quanto accaduto: "Sono scossi", ha fatto sapere. Insomma sul presunto inseguimento "catastrofico" è mistero.

HAHAHAHA This video proves Meghan and Harry LIED!



The two police cars turned right at the traffic lights, their taxi went straight on! They literally staged the whole thing and the NYPD were NOT escorting them.



pic.twitter.com/d2SEqlq1Qs