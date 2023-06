Cellulari "infettati dagli 007": il noto marchio nel mirino, è allarme

01 giugno 2023 a

Nuove accuse arrivano da Mosca. Ancora una volta nel mirino ci finiscono gli Stati Uniti. Secondo il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), le agenzie di intelligence statunitensi hanno spiato le ambasciate straniere in Russia usando diverse migliaia di dispositivi Apple. A riferirlo un comunicato stampa in cui si legge: "Nel garantire la sicurezza dell'infrastruttura di telecomunicazioni russa, sono state identificate anomalie che sono specifiche solo per gli utenti dei cellulari Apple e sono causate dal funzionamento di un software dannoso sconosciuto", ha affermato l'organismo, aggiungendo che "sono state utilizzate diverse migliaia di telefoni".

Lo spionaggio sarebbe stato effettuato non solo contro utenti russi, ma ha coinvolto anche "numeri stranieri e utenti che utilizzano carte Sim registrate con missioni diplomatiche e ambasciate in Russia". Le informazioni ottenute dall'Fsb indicano "una stretta collaborazione di Apple con l'intelligence degli Stati Uniti". Quanto basta a scatenare il panico intorno al Cremlino, dove il portavoce di Vladimir Putin ha dettato nuove disposizioni. L'uso di cellulari Apple nella pubblica amministrazione "è inaccettabile e vietato", è il ragionamento di Dmitry Peskov.

Per Mosca "non è un segreto che, ovviamente, molti continuano a usare gli iPhone per scopi personali". Da qui i numeri: "Secondo le statistiche, in media da qualche parte nella regione il 20-30 per cento usa iPhone - il sistema IOS - e l'80-70 usa cellulari Android. La stessa percentuale, ovviamente, è presente nell'amministrazione". Per questo non è escluso nulla, neppure la possibilità di vietare l'uso di questi telefoni anche per scopi personali, dipenderà "dalle raccomandazioni" dei servizi speciali.