Singapore, bomba-Reuters: "Incontro segreto tra vertici intelligence mondiali"

La notizia, esplosiva, piove di domenica mattina. Oggi, 4 giugno. Una bomba sganciata dall'autorevole agenzia di stampa Reuters, che dà conto di quanto sta accadendo a Singapore proprio in queste ore. Si apprende infatti che questo fine settimana, a Singapore, alti funzionari di circa una ventina delle principali agenzie di intelligence del mondo hanno tenuto un incontro segreto, a margini della riunione dedicata alla sicurezza Dialogo Shangri-La.

Come detto lo riferisce la Reuters, che cita cinque differenti fonti. Le riunioni in questione sono organizzate dal governo di Singapore e si tengono in un luogo separato, a margine del vertice sulla sicurezza da diversi anni, aggiunge l'agenzia di stampa. Tali incontri, in precedenza, non sono mai stati resi noti. Gli Stati Uniti erano rappresentati dal direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines, mentre la Cina era tra gli altri Paesi presenti, nonostante le tensioni tra le due superpotenze. Anche Samant Goel, il capo dell'agenzia di intelligence all'estero dell'India, ha partecipato, ha detto una fonte indiana.

Insomma, trapela la notizia di questo vertice segreto, tutt'ora in corso, e che coinvolge i vertici delle intelligence delle principali potenze mondiali in termini economici e militari. Semplice ipotizzare che il principale dei temi sul tavolo sia l'invasione della Russia in Cina, la guerra in Europa, con tutte le drammatiche conseguenze che sta comportando sul territorio colpito e, a cascata, sulle economie del mondo intero, oltre al logoramento dei rapporti diplomatici a livello globale. Ma, ovviamente, di conferme circa il tema del vertice non ne sono arrivate né ne arriveranno.