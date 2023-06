Cina-Usa, la guerra non è solo fantasia: "Disastro globale insostenibile"

04 giugno 2023 a

È alta tensione tra Cina e Stati Uniti. La Difesa cinese accusa gli Stati Uniti e il Canada di "provocare rischi in modo deliberato" dopo la sfiorata collisione nello Stretto di Taiwan fra il cacciatorpediniere Uss Chung-Hoon, in transito insieme all'unità navale canadese Hmcs Montreal, e una nave da guerra cinese. Eppure dall'altra parte non si accettano minacce. Per Washington, infatti, la nave cinese ha effettuato manovre avvicinandosi alla prua per due volte, costringendo la nave americana a rallentare per evitare la collisione.

Le "manovre pericolose" della nave cinese non sono state altro che atto per evitare "provocazioni future", ha replicato a quel punto il ministro di Pechino Li Shangfu secondo cui la Cina non ha problemi con i "passaggi innocenti" delle navi nello Stretto di Taiwan. Ma c'è un però: "Ma dobbiamo prevenire tentativi che cercano di usare questa libertà di navigazione, questi passaggi innocenti, in esercizi di egemonia della navigazione", ha aggiunto, invitando gli Usa e i loro alleati a concentrarsi sulla "cura del proprio spazio aereo e delle proprie acque territoriali".

"Il modo migliore di procedere è che i nostri Paesi, in modo particolare le navi e gli aerei dei nostri Paesi, non diano il via ad azioni intorno ai territori degli altri Paesi. Quale è il fine di andare nello Stretto di Taiwan? Occupatevi delle cose vostre". Altrimenti, una guerra tra Cina e Stati Uniti provocherebbe "un disastro insostenibile per il mondo".