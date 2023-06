Russia, Medvedev-choc: "Zelensky come il Duce in piazzale Loreto"

07 giugno 2023 a

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmtri Medvedev in un post sui social, su Telegram, ha messo nel mirino il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky con parole davvero forti e agghiaccianti. Il mastino russo infatti profetizza la fine che potrebbe fare il numero uno di Kiev e rispolvera quanto accaduto in Italia alla fine della seconda guerra mondiale: "Sarà impiccato per i piedi con i suoi scagnozzi, come una volta impiccarono il Duce e la sua giunta fascista in piazza Loreto a Milano". Parole queste che in pochi istanti hanno fatto il giro del mondo. Secondo Medvedev "la delusione dei (suoi) padroni può costare a Zelensky e compagni non solo posti, ma la vita stessa".

A questo punto Medvedev nel suo fiume d'odio contro Kiev rincara la dose: "Il regime di Kiev ha solo una via d'uscita: andare fino in fondo, mandando a morte migliaia di mobilitati. Ma in questo caso non dobbiamo sottovalutare il nemico. Il nemico e il mondo occidentale che lo sostiene sono pronti a tutto pur di cancellare il nostro Paese dalla faccia della terra". A questo punto Medvedev fa il punto sulla situazione militare e parla chiaramente della controffensiva dell'esercito ucraino: "Secondo Medvedev dobbiamo fermare il nemico e poi lanciare un'offensiva. L'obiettivo oggi non è solo liberare le nostre terre e proteggere la nostra gente" ma "il completo rovesciamento del regime nazista di Kiev". Insomma i toni ormai sono fuori controllo e la guerra entra nella sua fase decisiva che ha esiti del tutto imprevedibili.