Russia, profezia choc di Caracciolo: "Putin è bruciato, cosa accadrà tra pochi mesi"

11 giugno 2023 a

a

a

Vladimir Putin ha commesso un "errore clamoroso", ovvero "quello di pensare di risolvere la situazione ucraina mettendo un suo uomo con un colpo di Stato rafforzato, mentre questa sta diventando una guerra totale", spiega Lucio Caracciolo, direttore di Limes ed esperto di geopolitica a La Repubblica. "Con l’Ucraina avremo a che fare per decenni, anche l’oligarchia russa sa bene che Putin ormai è bruciato e immagino che voglia arrivare nel 2024 con un uomo che sia spendibile in un negoziato".

"Volevamo spaventarli, poi...": diga crollata, chi inchioda l'intercettazione choc

È ancora meno ottimista la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci secondo la quale "il processo potrebbe durare anni e andare anche oltre Putin. Siamo in un assetto diverso: la costruzione di un ordine che va costruito contro la Russia, non perché noi vogliamo essere contro la Russia ma perché è la Russia a essere contro di noi", ha sottolineato l'esperta.

"Sfondata la prima linea": Russia, il blitz improvviso che riapre tutto: lo Zar trema

Ed Ezio Mauro aggiunge: "Noi non siamo di fronte a un attacco frontale della democrazia come negli anni Venti del secolo scorso, ma siamo a una teorizzazione di leader che vogliono mantenere la democrazia solo in superficie. Nella guerra i fronti sono due con Kiev e con l’Occidente, siamo coinvolti e non mi pare che ne siamo consapevoli", conclude.