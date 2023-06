Russia, il Gruppo Wagner: "Gli ucraini avanzano, le nostre truppe sotto attacco"

11 giugno 2023 a

Secondo il Gruppo Wagner "gli ucraini sono riusciti ad avanzare di 6-7 chilometri negli ultimi giorni. Al momento, gli insediamenti di Neskuchne e Blagodatnoye sono saldamente sotto il loro controllo nell'avamposto di Vremiavsky. Anche il villaggio di Storozhevoye è presumibilmente occupato da Kiev, e da lì il nemico si è spinto sotto villaggio di Makarovka. Sull'altra sponda del fiume Mokry Yaly, il nemico sta attaccando le nostre truppe nel villaggio di Urozhaynoye", scrive su Grey Zone, il canale Telegram semi-ufficiale della milizia Wagner.

Le forze armate ucraine hanno affermato di aver liberato dall'occupazione russa tre villaggi sul fronte nella parte occidentale della regione Donetsk, quasi una settimana dopo il lancio delle operazioni di controffensiva. I soldati di Kiev sono stati mostrati in video mentre alzavano la bandiera ucraina sul villaggio di Blahodatne, a sud della città di Velyka Novosilka. Le truppe di un'altra brigata si sono filmate con lo stendardo della loro unità a Neskuchne. La vice ministra della Difesa Hanna Malyar ha invece annunciato la presa di Makarivka, al centro di feroci combattimenti.

Da parte loro, i russi hanno fatto saltare in aria un'altra diga, sul fiume Mokry Yaly, nella regione di Donetsk, causando inondazioni su entrambe le sponde del fiume, come riferisce il portavoce della divisione Tavria delle forze ucraine Valery Hershen all'Ukrainska Pravda. "Sul fiume Mokry Yaly gli occupanti hanno fatto saltare una diga, che ha portato a inondazioni su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive in direzione di Tavriyske, nell'oblast di Kherson".