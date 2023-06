Joe Biden, la frase dal palco che sconcerta l'America: sta male?

17 giugno 2023 a

a

a

Le cadute e gli scivoloni, quelle fisiche e quelli verbali. Joe Biden continua a sconcertare l'America e sui social giornalisti, commentatori e semplici elettori a stelle e strisce (non necessariamente filo-Trump o repubblicani) si domandano: può il presidente, in queste condizioni psicofisiche, ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024, quando avrà 82 anni?

L'ultimo "caso" riguarda l'inspiegabile congedo sul palco del National Safer Communities Summit nel Connecticut, al termine del suo discorso. Il presidente democratico da tempo è impegnato in una campagna per convincere il Congresso a inasprire le leggi sul possesso di armi. Un cavallo di battaglia della "sinistra" americana e, al contempo, un tabù per l'elettorato a stelle e strisce più spostato a destra, soprattutto negli Stati de Sud. Ma il punto è un altro: prima di lasciare il palco, Biden se ne esce con uno sconcertante "Dio salvi la Regina, amico". Quindi punta gli indici delle mani verso chi dovrà prendere la parola dopo di lui, con fare robotico e sguardo vitreo.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m — The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023

In sala, dopo l'ovazione "di prassi", cala il gelo. Impossibile non pensare al fatto che la "Queen" citata da Sleepy Joe (come poco simpaticamente lo chiama Trump) sia la Regina Elisabetta, morta lo scorso settembre. Ma soprattutto: cosa c'entrava il riferimento alla Sovrana o all'inno britannico, che nel frattempo è diventato God save the King in onore di Re Carlo III? "Il presidente ha commentato con qualcuno tra la folla", ha poi spiegato non senza imbarazzo il vice segretario stampa della Casa Bianca Olivia Dalton, chiamata sempre più spesso a mettere una toppa alle gaffe del Capo di Stato.