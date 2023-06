Regno Unito, scandalo Sunak: filmato di nascosto deride i trans

19 giugno 2023 a

È bufera sul primo ministro britannico Rishi Sunak. In un video pubblicato in esclusiva su PinkNews Sunak avrebbe deriso il suo avversario, il leader liberale Ed Davey, per aver cercato di convincere l'opinione pubblica che possono esistere "donne con un pene". A incastrarlo alcune immagini girate di nascosto da una fonte anonima il 5 giugno scorso, durante una festa con il "1922 Committee", un gruppo di parlamentari ultraconservatori che si riunisce settimanalmente.

"Nello stesso periodo di tempo, potreste aver notato che Ed Davey è stato molto impegnato. Come me, probabilmente potete vedere che stava cercando di convincere tutti che esistono donne che hanno il pene... Saprete tutti che sono un grande fan di tutti coloro che studiano matematica fino ai 18 anni, ma si scopre che dobbiamo concentrarci sulla biologia". Parole considerate un insulto ai transgender per molti rappresentanti della comunità LgbtQ+.

Intanto il primo ministro non ha commentato lo scandalo e ha preferito soffermarsi sull'Ucraina. È evidente - ha detto - che la controffensiva ucraina sta "ottenendo buoni progressi". Sunak ha infatti telefonato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il colloquio il premier britannico "ha reso omaggio al coraggio dei soldati ucraini in prima linea" e "ha detto al presidente Zelensky che il Regno Unito è fermamente al fianco dell'Ucraina che continua a respingere le forze russe di invasione".