Parigi, caccia ai clochard: deportati con la forza, la vergogna di Macron

Tutta l'ipocrisia della Francia e di Emmanuel Macron. Tutta l'ipocrisia svelata dallo scandalo che sta esplodendo a Parigi. Già, proprio loro. Quelli che hanno accusato e insultato l'Italia per la gestione dell'emergenza-migranti, "Giorgia Meloni disumana" e via discorrendo. Proprio loro, infatti, "deportano" i clochard della Capitale. Già, a Parigi è scattata la caccia ai senza-tetto, così come racconta La Stampa in un lungo e dettagliato articolo.

Il punto è che il governo ha messo a punto un progetto in vista delle Olimpiadi di Parigi, che si terranno nel 2024: Macron vuole sgomberare l'Île-de-France dai senzatetto mandandoli in provincia. "A metà marzo è stato chiesto alle prefetture di tutta la Francia di creare nuovi centri di accoglienza temporanea regionali, dove trasferire i senzatetto della regione parigina, in gran parte migranti, prima di ricollocarli nel tipo di struttura che corrisponde alla loro situazione". Del resto, lo stesso presidente Emmanuel Macron all'inizio del suo primo mandato aveva fissato l'obiettivo "Zero Sdf"(Senza domicilio fisso, ndr) nelle strade del Paese", sottolinea il quotidiano diretto da Massimo Giannini.

E così è già iniziata la caccia all'uomo, la caccia ai senza-tetto, braccati, prelevati e portati lontano da Parigi, per nasconderne il degrado usando la violenza. Un caso che in Francia sta sollevando un polverone. "Li vogliono cacciare lontano per nascondere la miseria!", grida Hervé, uno che ha vissuto per sette mesi in strada, tempo fa. Oggi fa il netturbino e spiega a La Stampa: "Vogliono mostrare una Parigi senza problemi, ma non ci riusciranno perché non possono certo obbligare la gente ad andarsene".

Ma il piano prosegue, inesorabile. Per strada i gendarmi, nel quartiere La Chapelle della capitale, intervengono sotto al ponte della metropolitana: i clochard cercano un giaciglio per terra, senza tende o coperte, ma la polizia impedisce loro di sistemarsi. Tutto per mostrare una città pulita. Un caso, clamoroso, di fronte al quale le accuse della Francia all'Italia e al governo Meloni si svuotano di ogni significato, ammesso che mai ne avessero avuto uno.