Titan comandato con questo joystick da 44 euro: la scoperta sconcertante

23 giugno 2023

Continuano ad emergere dettagli sconcertanti sul Titan, il sommergibile di cui si sono perse le tracce domenica scorsa e che probabilmente è imploso provocando la morte dei cinque passeggeri a bordo. Quelle persone avevano scelto quel sottomarino, pagando ben 250mila dollari, per andare a vedere da vicino il relitto del Titanic sul fondo dell'oceano. Adesso viene fuori che quel mezzo sarebbe stato progettato al risparmio.

In una vecchia intervista alla Cbs, l’amministratore delegato della società organizzatrice OceanGate, Stockton Rush, l’imprenditore rimasto anche lui intrappolato nel sommergibile, mostrò orgoglioso i comandi del mezzo, ovvero un joystick per videogiocare, marca Logitech F710, entrato in commercio nel 2013. Il costo su Amazon, come scrive La Stampa, è di 44 euro. "Abbiamo solo un pulsante, tutto qui. Dovrebbe essere come un ascensore, non richiede molta abilità controllare il mezzo", aveva detto il ceo di OceanGate nell'intervista.

Il joystick usato come comando del sottomarino, però, sarebbe solo una delle tante lacune del progetto ingegneristico alla base del sommergibile. In questi giorni sarebbero stati messi in discussione anche i materiali scelti per la realizzazione di quel mezzo. Sempre in quell'intervista alla Cbs, Rush mostrò anche il sistema scelto per illuminare l’interno del Titan e spiegò che le luci erano state acquistate in un negozio di articoli da campeggio. E quando gli si fece notare che le misure di sicurezza fossero un po' troppo deboli, lui rispose: "È chiaro che ci sono dei rischi, ma se vuoi essere sicuro che non ti accada nulla, allora non alzarti dal letto".