Putin, clamorosa guerra civile? “Pronti in 25mila”: la rivolta del gruppo Wagner

Sta succedendo qualcosa di grosso in Russia e non riguarda direttamente l’Ucraina. La tensione è molto alta tra il gruppo Wagner e il ministero della Difesa russo ormai da settimane, ma nelle ultime ore sono stati raggiunti picchi che potrebbero addirittura sfociare in una guerra civile. In questa fase fa molto rumore il silenzio di Vladimir Putin, che dovrà prendere posizione su quanto sta accadendo.

Dopo avergli dato, tra le altre cose, dell’incapace e del corrotto, Evgenij Prigozhin ha accusato il ministro Sergey Shoigu di aver lanciato un attacco missilistico su un campo Wagner, uccidendo molti soldati. Per questo il capo dei mercenari ha promesso una risposta: “Un enorme numero di uomini è stato ucciso. Risponderemo a questo crimine”. Il ministero della Difesa ha negato che ciò sia accaduto, ma Prigozhin sostiene di avere 25mila uomini pronti a combattere e che con essi ripristinerà la giustizia in Russia.

Inoltre ha avvertito che chiunque tenti di resisterà verrà annientato: insomma, c’è aria di guerra civile. “La maggior parte dei militari - ha dichiarato Prigozhin in una serie di audio diffusi su Telegram - ci sostiene con forza, stanno arrivando messaggi 'grazie ragazzi, finalmente la giustizia arriverà nell'esercito, finalmente otterrete che ci diano munizioni e che smettano usarci come carne’”.