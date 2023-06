Vladimir Putin, "l'inizio della fine": voci di corridoio, cosa può succedere

25 giugno 2023 a

"Comunque andrà, questo è l’inizio della fine di Vladimir Putin". A golpe ancora in corso, è questo il pensiero del consigliere dell’Ufficio presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, intervistatoda Repubblica. Il fedelissimo di Zelensky non sa che da lì a poche ore Evgeni Prigozhin accetterà di non marciare su Mosca, interrompendo il colpo di Stato alle porte della capitale russa e firmando un patto con il presidente, che prevede l'esilio del capo del Gruppo Wagner in Bielorussia e l'amnistia per i suoi miliziani. "Le prossime ventiquattro ore saranno decisive per le sorti della Federazione", auspicava Podolyak. Il golpe è abortito, ma è probabile che la profezia sia rispettata: non più ore, ma settimane, forse giorni. "Se Prigozhin dovesse raggiungere il suo obiettivo, una parte dell’esercito regolare lo seguirà. E questo, secondo noi, avvicinerà di molto la fine della guerra", spiega l'alto funzionario ucraino.

"Per noi al momento non cambia niente, la controffensiva va avanti. Certo, è inevitabile che i disordini interni distoglieranno l'attenzione dell’esercito russo in prima linea, costretto a valutare cosa sta accadendo alle sue spalle - sottolinea -. Se a Mosca decideranno di ritirare parte delle truppe dispiegate in Ucraina per reprimere la rivolta della Wagner, vedremo una forte accelerazione del nostro contrattacco". Il contrattacco ucraino, partito di gran carriera sabato mattina, si è via via fermato. Ma sicuramente nei prossimi giorni l'impatto dell'offensiva russa sul fronte "esterno" potrebbe avere dei contraccolpi. Nella notte, si sono registrati ancora bombardamenti nella notte a Zaporizhzhia, attaccando la periferia della regione. I russi hanno attaccato la periferia del centro regionale.

Resta il fatto che il Cremlino "ha faticato" per mettere insieme una "risposta rapida ed efficace" davanti all'avanzata della Wagner su Mosca. Lo evidenzia un'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw) all'indomani del tentativo di golpe di Prigozhin. L'Isw ha rimarcato le "debolezze della sicurezza interna probabilmente dovute alla sorpresa e all'impatto delle pesanti perdite in Ucraina", sottolineando che gli uomini della Wagner "probabilmente avrebbero potuto raggiungere la periferia di Mosca se Prigozhin gli avesse ordinato di farlo". "È degno di nota il fatto che Rosgvardia non sia intervenuta neanche quando la Wagner ha catturato risorse militari critiche a Rostov sul Don e distrutto aerei militari russi", ha aggiunto l'Isw.