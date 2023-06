Russia, arrestato top-manager italiano: ore d'ansia, chi è Giovanni Di Massa

27 giugno 2023 a

Si chiama Giovanni Di Massa, il top manager italiano fermato in Russia. L'uomo, 61enne, sarebbe stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un'auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva. Questo almeno è quanto riferisce il media russo Baza su Telegram. Dopo aver fermato la macchina, secondo quanto si legge, gli agenti avrebbero notato che Di Massa era visibilmente nervoso e hanno deciso di perquisirlo. Il manager italiano avrebbe avuto con sé una bustina di polvere bianca da 1,15 grammi e che si sarebbe rivelata mefedrone.

Intanto il consolato generale nella capitale russa - rassicura la Farnesina - sta seguendo il caso per chiarire le circostanze del fermo. Il connazionale si troverebbe in libertà vigilata, in attesa di giudizio. Di Massa è un manager dell'azienda energetica Iss international.

Non è la prima volta che Mosca mette le manette a chi è in possesso di sostanze. Basta pensare alla giocatrice di basket americana, Brittney Griner, che fu fermata in aeroporto perché nella sua valigia furono trovate alcune fiale di olio di cannabis. La ragazza fu condannata a 9 anni di carcere e poi liberata grazie a uno scambio prigionieri.