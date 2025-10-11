Trump-Zelensky, la telefonata della svolta? Tomahawk e difesa aerea: le indiscrezioni

Una telefonata, durata circa mezz'ora, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Un colloquio iniziata intorno alle 15 ora italiana, che secondo le fonti citate da Axios avrebbe toccato temi cruciali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, fino alla possibilità per Kiev di ottenere missili a lungo raggio Tomahawk.

Il presidente ucraino ha dato conto di parte dei contenuti della conversazione in un messaggio pubblicato su Telegram. "Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa”, ha scritto il premier ucraino.