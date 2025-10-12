Aryna Sabalenka, crisi di nervi in campo: attimi di paura

Una crisi di rabbia, un gesto istintivo e un rischio enorme per Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha vissuto un vero e proprio crollo emotivo in campo durante la semifinale del torneo di Wuhan contro Jessica Pegula, arrivando a un passo dalla squalifica dopo un lancio di racchetta, pericolosissimo, che ha sfiorato un raccattapalle e un cameraman. Una crisi di nervi improvvisa, in netto contrasto con il clima sereno che aveva accompagnato il suo ritorno alle competizioni.

Il match sembrava scorrere su binari controllati per la campionessa bielorussa, reduce dal trionfo agli US Open. Dopo un primo set dominato 6-2, Sabalenka ha progressivamente perso lucidità mentre Pegula alzava il ritmo. Nel secondo parziale l’americana si impone 6-4, e il terzo set diventa una battaglia punto a punto. Sul 5-5, un errore gratuito di Sabalenka regala il break decisivo alla rivale: la reazione è furiosa. La racchetta, scagliata con violenza verso la panchina, rimbalza in modo imprevedibile e sfiora due persone a bordo campo, facendo trattenere il respiro a tutto il pubblico.

Il giudice di sedia non ha potuto far altro che assegnare un warning ufficiale, anche se forse l'espulsione sarebbe stato il provvedimento più corretto. Se la racchetta avesse colpito anche solo di striscio uno dei presenti, in ogni caso, il regolamento avrebbe imposto la squalifica immediata. Sabalenka, visibilmente scossa, si è subito scusata con entrambi, provando a ritrovare concentrazione. È riuscita persino a strappare il servizio a Pegula nel game successivo, ma il tie-break finale — il primo perso dopo mesi — ha sancito il successo dell’americana, che si giocherà la finalissima con Coco Gauff.