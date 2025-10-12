Affari Tuoi, il sospetto su Elisabetta: "Perché non nomina mai il marito"

Libero logo
di
domenica 12 ottobre 2025
Oggi, domenica 12 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Valle d'Aosta. Si chiama Angela, viene da Aosta e nella vita ha un negozio di abbigliamento donna.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Elisabetta, viene dalla provincia di Napoli e nella vita lavora per un brand di make up. Elisabetta ha due bambine: Beatrice di 5 anni, Isabel di 3 anni. E ha deciso di partecipare insieme a sua sorella. Si chiama Debora, è una consulente telefonica per un'agenzia di comunicazioni, è sposata con Pasquale e sua figlia si chiama Giada. Insieme hanno giocato col pacco numero 4.

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Il marito questa non lo ha proprio nominato, sarebbe il padre delle sue figlie", "Questa concorrente é carinissima, molto delicata", "La concorrente della Campania è palesemente Bianca Guaccero", "Ma una simpatica? Quando", "Questa concorrente mi ricorda una presentatrice di qualche anno fa , oggi deputata", "Da quando l'ho visto la prima volta, il 6 gennaio di questo anno, non ho più smesso di vederlo e con me la mia famiglia. L'avevo visto un paio di volte con Amadeus ma non mi era piaciuto", "A me dà fastidio quando gli accompagnatori chiamano i pacchi".

